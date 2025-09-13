طبق قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، سامانه مودیان به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت اجرای این قانون باید تا ۲۰ ماه آتی آماده سازی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اتمام انتظار ۱۵ ساله برای تصویب مالیات بر سوداگری و سفته بازی بالاخره این قانون برای، ابلاغ شد. آن را اقای پزشکیان در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ به وزارت اقتصاد برای اجرا ابلاغ کرد.

شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: دولت موظف بعد از آماده سازی زیرساخت‌های اجرای این قانون از ظرف ۱۵ روز این قانون را در روزنامه رسمی ابلاغ کرده و مقدمات اجرای این قانون را در قالب یک برنامه کامل به کمیسیون اقتصادی مجلس ابلاغ کنند.

یعنی طبق قانون دولت ۲۰ ماه زمان دارد تا این زیرساخت ها، را آماده سازی کند. یکی از این زیرساخت سامانه‌ای است که از سال ۱۴۰۱ راه اندازی شده و مسیر تکامل خود را با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی طی خواهد کرد.

سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، مهم‌ترین زیرساخت اجرای این قانون است.

به گفته آقای مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با ابلاغ این قانون زیرساخت‌های قانون مالیات بر سوداگری در حال آماده سازی هستند.

او گفت: باید برای مودیان یک پرونده غیرتجاری در سامانه مودیان تعبیه شود تا بتوانیم معاملات دارایی آن‌ها را در آن به ثبت برسانیم. چرا که این قانون بر ۴ بازار اصلی مسکن، خودرو، ارز (رمز ارز)، طلا و سکه نظارت دارد.

سامانه مودیان که هم اکنون محلی برای ثبت معاملات افراد است از این پس محلی برای ثبت معاملات افراد با دستگاه‌ها و افراد بایکدیگر نیز خواهد بود. این را آقای محمدقانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های نوین سازمان امور مالیاتی گفته است که سامانه مودیان با اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی تکمیل خواهد شد.

جزئیات بیشتر از نقش سامانه مودیان را می‌توانید در گزارش زیر ببینید.