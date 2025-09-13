بازار فیزیکی بورس انرژی ایران برای روز شنبه بیست‌ودوم شهریور میزبان عرضه‌های متعددی خواهد بود؛ از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۶ هزار تن بوتان صادراتی شرکت پالایش نفت اصفهان و ۳ هزار تن سوخت هوایی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: امروز همچنین رینگ داخلی نیز میزبان عرضه‌های مهمی نظیر ۳هزار تن بنزین شرکت پتروشیمی ایلام و هزار تن اکستراکت شرکت نفت سپاهان خواهد بود.

ثبت ارزش ۷۸ هزار میلیارد ریالی در بازه هفتگی

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۷۸ هزار و ۶۰ میلیارد ریال در هفته سوم شهریور منتهی به آخرین روز کاری برابر سه‌شنبه هجدهم این ماه رسید. این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و همچنین معاملات مربوط به ابزار‌های مالی بود. ۷۴ درصد ارزش هفتگی ثبت شده در این بازار در رینگ بین‌الملل، ۱۵ درصد آن در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی، ۹.۵ درصد در بازار برق و ۱.۵ درصد در ابزار‌های مالی به ثبت رسید.

فروش صادراتی ۱۶۰ هزار تن حامل انرژی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان معامله ۱۵۹ هزار و ۹۵۰ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در هفته اخیر بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۵۷ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال انجامید.

شرکت پتروپالایش کنگان با فروش ۴۴ هزار تن گاز مایع صادراتی و ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۷ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال فروشنده برتر رینگ بین‌الملل به لحاظ حجم و ارزش معاملات شد. این شرکت گاز مایع را در قیمت پایه‌ای برابر ۲۰ پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل عرضه کرد، برای این محصول تقاضای قابل توجه ۳۹۶ هزار تنی از سوی مشتریان به ثبت رسید و رقابت قیمتی انجام شده، متوسط قیمت فروش این محصول را به ۳۳ پریمیوم دلار به ازای هر تن رساند. به این ترتیب پتروپالایش کنگان در صدر پرفروش‌های این بازار در سومین هفته شهریور قرار گرفت.

فروش ۳۷ هزار تن حامل انرژی در رینگ داخلی

بررسی داده‌های رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش ۳۶ هزار و ۹۲۴ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در این بازار و ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۱ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال در این رینگ حکایت دارد.

شرکت پالایش نفت شیراز در این هفته یک سبد پایه نفتای ۴۰۳ معادل ۵ هزار و ۵۰۰ تن از این محصول را در رینگ داخلی عرضه کرد، این محصول در نرخ پایه دادوستد شد و این معامله با ثبت مجموع ارزشی برابر هزار و ۹۲۲ میلیارد ریال فروشنده برتر این بازار به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول شد.