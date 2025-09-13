به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان: رقابت‌های فوتسال بانوان رده نوجوانان استان با برگزاری دیدار‌های روز سوم و دور پنجم به میزبانی ارومیه به کار خود پایان داد.

نصرالهی افزود:در این مرحله از مسابقات، تیم ایمان بوکان با ۸ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر، نایب‌قهرمان شد، تیم ملیتان سیلوانا با کسب ۸ امتیاز عنوان قهرمانی نوجوانان استان را به دست آورد. تیم حسن‌زاده ارومیه با ۷ امتیاز مقام سوم را کسب کرد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های برتر استان برگزار شد و درخشش بازیکنان نوجوان، نوید آینده‌ای پرامید برای فوتسال بانوان آذربایجان غربی را می‌دهد.