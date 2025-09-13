پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۲ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فولادی گفت: ماموران انتظامی شهرستان قاینات محل نگهداری تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یکی از محلات شهرستان قاینات را شناسایی و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل ۲ دستگاه ماینر کشف کردند که ارزش ریالی ماینرها توسط کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.
فولادی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.