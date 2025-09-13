پخش زنده
مسابقات بوکس قهرمانی نونهالان استان و راهیابی به مسابقات کشوری در شهرستان پلدشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسابقات بوکس قهرمانی نونهالان استان آذربایجان غربی برای راهیابی به مسابقات کشوری با معرفی نفرات برتر در اوزان مختلف درسالن ورزشی انقلاب شهرستان پلدشت برگزار شد.
مسئول برگزاری این مسابقات گفت: با هدف تشکیل ارنج تیم بوکس نونهالان استان برای شرکت در مسابقات کشوری با شرکت ۱۶ تیم از شهرهای استان آذربایجان غربی در شهرستان پلدشت برگزار شد.
محمد آبی خاطر نشان کرد: این مسابقات با حضور ۸۱ بوکسور در ۱۴ وزن به مدت دو روز در سالن ورزشی انقلاب شهرستان پلدشت برگزار شد که نفرات برتر به مسابقات کشوری که در آذرماه سال جاری در کرمانشاه برگزار میشود اعزام خواهند شد.
در پایان این رقابتها تیمهای بوکس ماکو. خوی و پلدشت بترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.