به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی در بازدید از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان به مناسبت هفته وقف، ضمن تبریک این ایام به همه واقفان و خادمان این عرصه، وقف را کاری بسیار ارزشمند، ماندگار و مایه برکت دانست.

وی افزود: وقف یکی از یادگار‌های ارزشمند دینی و اجتماعی است که باید همواره با نیاز‌های روز جامعه پیوند داشته باشد.

استاندار گفت:توسعه و ساماندهی بقاع متبرکه و آستان امامزادگان با توجه به نقشی که در هویت فرهنگی و دینی دارند، واجب و ضروری است و باید به‌گونه‌ای انجام شود که پاسخگوی نیاز‌های مردم و زائران باشد.

وی افزود: وقوفات باید متناسب با نیاز‌های روز جامعه در حوزه‌هایی همچون ارتقای سطح تحصیلی، درمان بیماران و حمایت از نسل جوان جهت‌دهی و ساماندهی شوند تا نقش مؤثرتری در پیشرفت جامعه ایفا کنند.

استاندار گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری در زمینه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های وقف بوده‌ایم که این روند می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار استان باشد.

وی با اشاره به ریشه‌های عمیق دینی و فرهنگی مردم خراسان جنوبی در سنت حسنه وقف گفت: مردم این استان در طول تاریخ با نیت‌های خالصانه، موقوفات گوناگونی در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی داشته‌اند که آثار آن هنوز در جامعه مشهود است.

استاندار افزود: در طول تاریخ اسلام، وقف نقشی بی‌بدیل در گسترش معارف اهل‌بیت (ع)، برپایی مجالس عزاداری امام حسین (ع) و حضرت زهرا (س) و حمایت از نیازمندان داشته و امروز نیز باید این سنت حسنه را متناسب با نیاز‌های روز جامعه تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از موقوفات گذشته با آینده نگری خاص واقفان ایجاد شده، تصریح کرد: برخی از واقفان برای تحصیل دانش‌آموزان، عمران روستاها، حتی تغذیه پرندگان و حیوانات یا تأمین قوت روزانه نیازمندان، اموال خود را وقف کرده‌اند که نشان‌دهنده اندیشه بلند و نیت‌های الهی آنان است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان و فضای مجازی در گسترش فرهنگ وقف، گفت: ما باید با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، به‌ویژه فضای مجازی، برای ترویج سنت وقف و تولید محتوای اثرگذار بهره‌مند شویم.

وی ساماندهی امامزادگان و فضا‌های مذهبی را یکی از نیاز‌های اساسی استان دانست و گفت: این اماکن به ویژه در روز‌های جمعه و ایام خاص پذیرای انبوه زائران، مسافران و گردشگران هستند و باید امکانات رفاهی و بهداشتی متناسب با حضور این جمعیت فراهم شود.

استاندار افزود: وقف ظرفیت بزرگی برای توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه است و می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های نسل‌های آینده نیز باشد.

هاشمی در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، ابراز امیدواری کرد: خدمات و نیت‌های خالصانه واقفان و فعالان این عرصه، ذخیره‌ای ارزشمند برای دنیا و آخرت آنان باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هم در این جلسه گفت: در خراسان جنوبی ۱۰هزار و ۵۳۸ موقوفه و ۲۳هزار رقبه وجود دارد که در سامانه ثبت شده است و هر نیت موقوفه صندوق خاص خود را دارد.

حجت الاسلام بخشی‌پور از رشد ۷۰۰ درصد موقوفات در خراسان جنوبی در چند سال گذشته خبر داد و گفت: در اجرای طرح پنل‌های خورشیدی در اماکن مذهبی و بقاع متبرکه تاکنون ۱۷ نیروگاه کوچک مقیاس در استان احداث شده است و احداث دو نیروگاه ۴ و ۱۰ مگاواتی در بقاع متبرکه نیز در برنامه کاری است.

وی از راه‌اندازی مدرسه قرآنی برای تعلیم علاقه‌مندان به حفظ کلام الله مجید با همکاری ۳۴ نفر از مربیان تربیت در حفظ قرآن ویژه خواهران و برادران خبر داد.