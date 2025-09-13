سومین جشنواره ملی ایل بزرگ سنگسری «حاصَل» با حضور نمایندگان ۶ استان کشور، رونمایی از «فلوس سنگسر» سکه ۶۰۰ ساله و عرضه تولیدات عشایر و صنایع دستی در مهدیشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، شهردار مهدیشهر در نشست خبری این جشنواره در یک سیاه‌چادر عشایری گفت: جشنواره ملی حاصَل از ۲۶ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در بوستان مهرگان این شهر برپا خواهد شد و هدف آن معرفی فرهنگ و سبک زندگی عشایر سنگسری و نمایش توانمندی‌های لبنی و صنایع دستی است.

علیرضا شربتدار افزود: در این جشنواره ۹۰ غرفه نمایشگاهی و ۱۴ چادر عشایری برپا می‌شود و بازدیدکنندگان علاوه بر آشنایی با شیوه زندگی عشایر، امکان خرید محصولات محلی را خواهند داشت.

وی با اشاره به حضور نمایندگان استان‌های مازندران، آذربایجان، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گلستان گفت: هر شب سه گروه هنری کشوری به همراه گروه‌های استانی برنامه اجرا می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود استقبال گسترده‌ای همچون دوره گذشته با حضور هزاران بازدیدکننده رقم بخورد.

شربتدار تاکید کرد: جشنواره حاصل علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، زمینه رونق اقتصادی مهدیشهر را فراهم می‌کند و می‌تواند در سال‌های آینده به مرحله درآمدزایی برای مدیریت شهری برسد.

دبیر جشنواره نیز با اشاره به پیشینه برگزاری آن از سال ۱۳۹۲ گفت: «حاصل» به معنای محصولات لبنی پایان فصل ییلاق است و برگزاری این جشنواره در پایان شهریور، یادآور بازگشت ایل‌های عشایری و عرضه فرآورده‌های لبنی آنان است.

علی‌اکبر معصومیان افزود: در این جشنواره علاوه بر رونمایی از فلوس سنگسر به عنوان سکه‌ای تاریخی با قدمت ۶۰۰ سال، برنامه‌هایی مانند مسابقات بومی محلی، تجلیل از ورزشکاران و معرفی نماد‌های ثبت ملی همچون گوت عشایری، آرشه و سوزن‌دوزی اجرا می‌شود.

به گفته او، گردآوری و چاپ واژه‌های زبان سنگسری در دوره‌های گذشته جشنواره از دیگر اقدامات فرهنگی بوده که با هدف پاسداشت این زبان کهن و جلوگیری از فراموشی آن به ویژه در بین جوانان صورت گرفته است.