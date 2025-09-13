به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مرحله هشتم تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا با حضور ۱۷ بازیکن از امروز ۲۱ شهریور ماه آغاز به کار خواهد کرد.

سرمربی تیم ملی هندبال بزرگسالان کشور ۱۷ بازیکن را به این مرحله از اردوی ملی پوشان که قرار است طی روز‌های ۲۱ لغایت ۲۶ شهریور ماه به میزبانی تهران و در سالن فدراسیون برگزار شود، فراخوانده است.

با نظر رافائل کاسترو سرمربی تیم ملی «آرمان رحمانی» هندبالیست شایسته کردستانی نیز به هشتمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان دعوت شده است.

تیم ملی هندبال ایران در حال آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت است.