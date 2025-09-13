به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته امروز به خبرهایی همچون ضرورت توجه دولت به تجربه مذاکرات قبلي براي مقابله با نيرنگ دشمنان، آغاز مجدد طرح رايگان دوگانه سوزکردن خودروها ،تشييع پيکر مرحوم دکتر باهر در قم، آماده سازي کلاس هاي درس در قالب طرح شهيد عجميان گروه هاي جهادي، دو نشان برنز تيم آمادگي جسماني قم در رقابت‌هاي کِليستِنيکس قهرماني کشور، اهدا بسته هاي لوازم التحرير به دانش آموزان نيازمند درپويش مثل فرزند خودم، و معرفي تيم‌هاي برتر در ليگ هاکي رده هاي پايه استان پرداخته شده است.