پیکر استاد جمشید عزیزخانی، با حضور اهالی هنر از مقابل تالار وحدت تشییع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، در این مراسم که جمعی از اهالی هنر حضور داشتند، پیکر آن مرحوم را به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا بدرقه کردند.
استاد عزیزخانی خواننده و آهنگساز کُرد از اشاعهدهندگان فرهنگ موسیقایی زاگرسنشینان غرب ایران متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه بود.
عزیزخانی حدود ۸۰۰ قطعه موسیقی محلی و ملی تولید کرد و از چهرههای شاخص موسیقی کردی و ایرانی محسوب میشد.
آن مرحوم از سال ۱۳۷۸ با مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما همکاری میکرد.