چهارصد و چهل و دومین نمایشگاه حسین رحمتی کیوریتور اردبیلی این بار با موضوع ترویج فرهنگ مدرسه‌سازی با حضور رئیس جمهور در محل استانداری اردبیل آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسین رحمتی در این خصوص، اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاون اجرایی، هفت نماینده استان و استاندار اردبیل در سالن استانداری اردبیل افتتاح شد.

وی افزود: تصویر طراحی شده رئیس‌جمهور را که به صورت تمبر پستی آماده کرده بودم، طی جلسه‌ای با فعالان فرهنگی استان به رئیس‌جمهور اهدا کردم که این هدیه فرهنگی توسط استاندار اردبیل تقدیم شد.

این هنرمند یادآور شد: رئیس‌جمهور در این مراسم، پوستر نمایشگاه را امضا کرد. این اقدام در راستای تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در برگزاری نمایشگاه‌های متعدد داخلی و خارجی صورت گرفت.

رحمتی گفت: در این نمایشگاه تصاویر مختلف با موضوع ترویج مدرسه‌سازی در معرص دید عموم قرار گرفته است.

گفتنی است حسین رحمتی با برگزاری ۴۴۲ نمایشگاه، به عنوان رکورددار برپایی نمایشگاه در جهان شناخته می‌شود.