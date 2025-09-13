در نشستی به میزبانی سازمان برنامه و بودجه کشور و با محوریت تأمین منابع مالی سد دالکی بوشهر، راهکار‌های تخصیص و جذب ۷ همت اعتبار مورد نیاز برای آبگیری این سد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در این نشست، شاهپور رجائی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر، با تأکید بر جایگاه راهبردی این طرح اظهار داشت: سد دالکی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین طرح نیمه‌تمام و اولویت‌دار استان بوشهر است که تکمیل آن نیازمند اقدامات مؤثر و هماهنگی در سطح ملی و استانی است.

وی با اشاره به مشخصات فنی این طرح افزود: سد دالکی با ظرفیت مخزنی ۲۷۰ میلیون مترمکعب و تنظیم سالانه ۴۳۲ میلیون مترمکعب آب، بر روی رودخانه دالکی در حال ساخت است. مهم‌ترین هدف این طرح، مهار و تنظیم سیلاب‌های فصلی و تأمین آب مورد نیاز آبیاری حدود ۲ میلیون اصله نخل در شهرستان دشتستان است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه این سد از نوع خاکی با هسته آسفالتی طراحی شده است، نقش آن را در توسعه کشاورزی و پایداری معیشت مردم منطقه کلیدی دانست. وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون به ۵۸ درصد رسیده و برای رسیدن به تراز آبگیری، اعتباری بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان نیاز است. در صورت تأمین منابع، امکان آبگیری در زمستان ۱۴۰۵ یا پاییز ۱۴۰۶ فراهم خواهد شد.

رجائی درباره محور‌های مطرح شده در جلسه گفت: افزایش سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی، استفاده از ظرفیت فاینانس داخلی (ماده ۵۶)، مشارکت مالی پیمانکار اجرایی، مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت و جلب سرمایه‌گذاری بهره‌برداران، از اصلی‌ترین گزینه‌های تأمین مالی برای تکمیل این سد به شمار می‌رود.

وی در پایان تصریح کرد: تکمیل سد دالکی به‌عنوان یکی از طرحهای راهبردی استان، علاوه بر تأمین پایدار آب کشاورزی و شرب، زمینه توسعه اقتصادی و کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌های فصلی را فراهم می‌سازد. با هم‌افزایی و حمایت همه‌جانبه، موانع مالی برطرف و این طرح ملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری خواهد رسید.

گفتنی است در این نشست علاوه بر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر؛ نمایندگان وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر نیز دیدگاههای خود را بیان کردند.