به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده قرارگاه جهادی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: ۱۰۰ زائر از بندرعباس برای نخستین بار طعم شیرین زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) را چشیدند و در فضایی سرشار از محبت و ایثار اسکان و پذیرایی شدند.

حسن صالحی‌ مفرد افزود: قرارگاه جهادی و محرومیت‌ زدایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بسیج ادارات و کارمندان سپاه خراسان رضوی، با آغوشی باز و همتی بلند، پذیرای این زائران شد.

وی ادامه داد: زائران بندرعباسی از ۱۳ شهریور وارد مشهد شدند و خادمان این قرارگاه با تمام توان به استقبال این عزیزان شتافتند.

صالحی‌ مفرد گفت: این زائران گرانقدر بلافاصله پس از ورود، در محل اسکان اختصاصی قرارگاه جهادی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پذیرش شدند و تا تاریخ ۲۳ شهریور، یعنی به مدت ده روز، از خدمات اسکان و پذیرایی کامل بهره‌ مند شدند.

وی با اشاره به شور و شعف زائران و رضایت قلبی آنان از این میزبانی، افزود: هدف اصلی این قرارگاه، فراهم آوردن تجربه‌ ای به‌ یادماندنی و معنوی برای کسانی است که شاید کمتر فرصت زیارت نصیبشان شده باشد.