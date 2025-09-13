به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، در پی روز‌ها اعتراضات گسترده جوانان نپالی علیه فساد و بیکاری، سوشیلا کارکی، رئیس پیشین دیوان عالی، به عنوان نخست‌وزیر موقت این کشور سوگند یاد کرد و به نخستین زن تاریخ نپال در این سمت بدل شد.

مراسم ادای سوگند در کاخ ریاست‌جمهوری نپال برگزار شد که با حضور رئیس‌جمهور رامچاندرا پائودل، معاون رئیس‌جمهور رام سا‌های یاداو، رئیس دیوان عالی پراکاش مان سینگ راوات و فرمانده ارتش ژنرال آشوک راج سیگدل همراه بود.

وزارت امور خارجه هند در بیانیه‌ای رسمی ضمن استقبال از تشکیل دولت موقت نپال اعلام کرد: «امیدواریم این تحول به برقراری صلح و ثبات در نپال کمک کند. به عنوان همسایه نزدیک و شریک دیرینه توسعه، هند همچنان در مسیر رفاه و پیشرفت دو ملت در کنار نپال خواهد بود.»

طبق تصمیم اعلام شده از سوی دفتر ریاست‌جمهوری، انتخابات سراسری نپال در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.

این تحولات پس از آن صورت گرفت که اعتراضات گسترده نسل جوان نپال به فساد و بیکاری به درگیری‌های خونین با پلیس منجر شد و دست‌کم ۵۱ کشته بر جای گذاشت. فشار همین اعتراضات موجب استعفای نخست‌وزیر پیشین، کی. پی. شارما اولی، شد.

نام کارکی در روز‌های گذشته به عنوان گزینه‌ای مورد توافق در محافل سیاسی و میان معترضان مطرح شده بود. هر چند نام‌های دیگری نیز از جمله کولمان غیسینگ، مهندسی که به دلیل پایان دادن به بحران کمبود برق نپال شناخته می‌شود، و بالندرا شاه (بَیلِن)، شهردار جوان کاتماندو و رپر پرطرفدار میان نسل جوان شهرنشین در فهرست احتمالی‌ها قرار داشت.

سوشیلا کارکی که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ نخستین قاضی زن دیوان عالی نپال بود در میان نسل جوان این کشور به عنوان چهره‌ای سختگیر و بی‌اغماض در برابر فساد شهرت دارد. با این حال، دوران قضاوت او بی‌حاشیه نبود؛ چرا که کمتر از یک سال پس از آغاز کار، دولت وقت طرح استیضاح او را به جریان انداخت؛ اقدامی که بسیاری آن را سیاسی تلقی کردند. این تلاش با فشار افکار عمومی ناکام ماند، اما تجربه تلخی برای کارکی به جا گذاشت و سرانجام او از سمت خود کناره‌گیری کرد.