فوتبال هفته سوم سری آ ایتالیا ۲۶-۲۰۲۵ و هفته چهارم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یوونتوس و اینتر در جریان دیداری از هفته سوم فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری آ، به مصاف همدیگر خواهند رفت.

برنامه «لذت فوتبال» شبکه ورزش، فوتبال هفته سوم سری آ ایتالیا ۲۶_۲۰۲۵، را امشب ساعت ۱۹:۳۰ بین دو تیم یوونتوس و اینتر را با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده روی آنتن این شبکه پخش می‌کند.

تیم‌های فوتبال رئال مادرید و رئال سوسیداد، امروز در دیداری از چارچوب هفته‌ چهارم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا امروز به مصاف هم می‌روند.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ لالیگای اسپانیا، امروز از ساعت ۱۷:۴۵ جدال بین دو تیم رئال سوسیداد و رئال مادرید را با گزارشگری مهدی واهبی و به صورت زنده در قالب برنامه «لذت فوتبال» پخش خواهد کرد.

رئال سوسیداد در ۱۳ دیدار اخیر رودررو تنها یک برد کسب کرده است (۴ مساوی، ۸ شکست) و رئال مادرید در سه بازی اخیر لالیگای خود مقابل رئال سوسیداد ۳ برد داشته است.