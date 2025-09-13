پخش زنده
امروز: -
فوتبال هفته سوم سری آ ایتالیا ۲۶-۲۰۲۵ و هفته چهارم رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا، از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یوونتوس و اینتر در جریان دیداری از هفته سوم فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری آ، به مصاف همدیگر خواهند رفت.
برنامه «لذت فوتبال» شبکه ورزش، فوتبال هفته سوم سری آ ایتالیا ۲۶_۲۰۲۵، را امشب ساعت ۱۹:۳۰ بین دو تیم یوونتوس و اینتر را با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده روی آنتن این شبکه پخش میکند.
تیمهای فوتبال رئال مادرید و رئال سوسیداد، امروز در دیداری از چارچوب هفته چهارم رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا امروز به مصاف هم میروند.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته چهارم لیگ لالیگای اسپانیا، امروز از ساعت ۱۷:۴۵ جدال بین دو تیم رئال سوسیداد و رئال مادرید را با گزارشگری مهدی واهبی و به صورت زنده در قالب برنامه «لذت فوتبال» پخش خواهد کرد.
رئال سوسیداد در ۱۳ دیدار اخیر رودررو تنها یک برد کسب کرده است (۴ مساوی، ۸ شکست) و رئال مادرید در سه بازی اخیر لالیگای خود مقابل رئال سوسیداد ۳ برد داشته است.