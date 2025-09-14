پخش زنده
امروز: -
علاقه مندان برای ارسال چکیده مقاله به چهارمین کنگره بین المللی راه نجات"نهجالبلاغه و حکمرانی علوی" تا پایان شهریور فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس چهارمین کنگره «نهجالبلاغه؛ راه نجات» با شعار «نهجالبلاغه و حکمرانی علوی» گفت: محورهای اینکنگره حقوق و حکمرانی علوی،اقتصاد و حکمرانی علوی، سیاست و حکمرانی علوی، مدیریت و حکمرانی علوی،
تربیت، روانشناسی و حکمرانی علوی ، جهاد، مقاومت و حکمرانی علوی، جامعه، فرهنگ رسانه و حکمرانی علوی، فقه و حکمرانی علوی ، موعظه، نصیحت و حکمرانی علوی و هوش مصنوعی و حکمرانی علوی است.
حجتالاسلام احمد سالک افزود: مهلت ارسال چکیده آثار پایان شهریورماه ۱۴۰۴ و مهلت ارسال مقالات تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتیhttps://nahj-noor.com مراجعه کنند.
چهارمین کنگره «نهجالبلاغه؛ راه نجات» ۲۱ آبانماه در سالن مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان برگزار خواهد شد.