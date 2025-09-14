به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس چهارمین کنگره «نهج‌البلاغه؛ راه نجات» با شعار «نهج‌البلاغه و حکمرانی علوی» گفت: محورهای این‌کنگره حقوق و حکمرانی علوی،اقتصاد و حکمرانی علوی، سیاست و حکمرانی علوی، مدیریت و حکمرانی علوی،

تربیت، روانشناسی و حکمرانی علوی ، جهاد، مقاومت و حکمرانی علوی، جامعه، فرهنگ رسانه و حکمرانی علوی، فقه و حکمرانی علوی ، موعظه، نصیحت و حکمرانی علوی و هوش مصنوعی و حکمرانی علوی است.

حجت‌الاسلام احمد سالک افزود: مهلت ارسال چکیده آثار پایان شهریورماه ۱۴۰۴ و مهلت ارسال مقالات تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتیhttps://nahj-noor.com مراجعه کنند.

چهارمین کنگره «نهج‌البلاغه؛ راه نجات» ۲۱ آبان‌ماه در سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان برگزار خواهد شد.