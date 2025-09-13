به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین تشییع پیکر مرحوم رحیم عزت بقایی و مرحوم جمشید عزیزخانی دو هنرمند تازه درگذشته عرصه موسیقی صبح امروز با حضور جمعی از هنرمندان و خانواده این ۲ هنرمند فقید از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

بابک رضایی، ابوالفضل صادقی نژاد، اسحاق شکری، شهرام صارمی، کوروش سلیمانی، علی مغازه‌ای، حسین پرستار، محمد مهدی گورنگی، حمیدرضا عاطفی، حبیب صبور، ارشام مودبیان، هادی ارزم، محمد علی مراتی، محمد اله یاری، احمد صدری، داود گنجه‌ای، ایرج راد، فاضل جمشیدی، سید عباس عظیمی، کامران همت پور، داود منادی، نصیر حیدریان، محمدرضا صفی و تعدادی دیگر از هنرمندان ازجمله چهره‌هایی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

جمشید عزیزخانی متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. وی از مهم‌ترین چهره‌های موسیقی کردی و ایرانی به شمار می‌رفت و طی نزدیک به پنج دهه فعالیت هنری، بیش از هشتصد قطعه محلی و ملی خلق کرد. آثار عزیزخانی بازتابی از فرهنگ و زندگی مردم زاگرس بود و نقشی مؤثر در ماندگاری موسیقی بومی ایران داشت.

رحیم عزت بقایی که در ۸۲ سالگی بر اثر مشکلات قلبی و ریوی دار فانی را وداع گفت از پیشکسوتان صدابرداری موسیقی ایران بود و همکاری‌های متعددی با بزرگان موسیقی همچون محمدرضا شجریان، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان در کارنامه خود داشته است.