در دیداررئیس کل دادگستری وبا استاندار آذربایجانغربی بر همراهی و همافزایی بیش از پیش مدیران قضایی و اجرایی استان برای حل مشکلات مردم تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری و جمعی از مدیران قوه قضائیه در استان صبح امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کردند.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان در پیشبرد اهداف دولت، گفت: همراهی و همافزایی مدیران قضایی استان با مجموعه دولت در آذربایجانغربی، نقش مهمی در رفع مشکلات مردم و تسهیل روند سرمایهگذاری و رفع برخی از مشکلات سرمایهگذاران داشته است.
رئیس کل دادگستری استان نیز در این دیدار از تلاشهای استاندار آذربایجانغربی و مجموعه مدیران و کارکنان دولت در استان در خدمت به مردم و بهویژه ایجاد زیرساختهای لازم و توسعه سرمایهگذاری قدردانی کرد.