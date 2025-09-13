پخش زنده
پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر و نمایشگاه ملی صنایع دستی در شهمیرزاد به پایان رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد با هدف معرفی ظرفیتهای اقتصادی، گردشگری و فرهنگی این شهر همزمان با برپایی نمایشگاه صنایع دستی در پارک پردیس شهمیرزاد برگزار شد.
تقویت شور و نشاط اجتماعی، معرفی و پاسداشت فرهنگ بومی و ملی، حمایت از هنرمندان و صنایع دستی استانها، توسعه گردشگری و جذب سرمایهگذاران و شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان از اهداف برگزاری این جشنوارهبود .
همزمان با برگزاری این جشنواره ، هنرمندان سراسر کشور در ۵۰ رشته صنایعدستی آثار خود را در ۱۵۰ غرفه نمایشگاه عرضه کردند.