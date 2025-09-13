پخش زنده
هزینههای بیمه درمانی در آمریکا در آستانه جهشی بیسابقه قرار دارد؛ موضوعی که هم به دلیل پایان یارانههای فدرال طرح اوباماکر و هم به واسطه تهدید اعمال تعرفه بر داروها و افزایش استفاده از داروهای پرهزینه چاقی شکل گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک به نقل از روزنامه واشنگتنپست، بررسیهای تازه نشان میدهد هزینه بیمههای درمانی در سال ۲۰۲۶ برای شرکتها دستکم ۹ درصد افزایش خواهد یافت و پیشبینی میشود این فشار به مردم منتقل شود، اما وضعیت برای ۲۴ میلیون آمریکایی تحت پوشش طرح اوباماکر بهمراتب دشوارتر خواهد بود، زیرا با پایان یارانههای فدرال، هزینه بیمه آنان بیش از ۷۵ درصد بالا میرود.
واشنگتنپست افزود: دولت ترامپ تهدید کرده تعرفه واردات دارو را تا ۲۵۰ درصد افزایش دهد. انجمن بیمارستانهای آمریکا هشدار داده است که این تصمیم میتواند هزینه داروها را بهشدت بالا ببرد. هماکنون حدود ۳۰ درصد مواد اولیه دارویی آمریکا از چین وارد میشود.
بر این اساس حذف یارانههای اوباماکر، میلیونها آمریکایی را در معرض از دست دادن بیمه قرار خواهد داد. دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کرده است که تنها در سال نخست، ۴ میلیون آمریکایی بیمه درمانی خود را از دست خواهند داد.
این گزارش حاکی است، در عرصه سیاسی نیز این مسأله حساسیت بالایی ایجاد کرده است. ۱۱ نماینده جمهوریخواه در مجلس نمایندگان با همکاری دموکراتها، طرحی برای تمدید یکساله این یارانهها ارائه کردهاند تا مانع از فشار اقتصادی بر شهروندان شوند.
واشنگتنپست یادآوری کرد، نمونههای محاسبه شده نشان میدهد خانوادهای چهار نفره در ویرجینیا با درآمد سالانه ۶۴ هزار دلار، باید بیش از ۲۵۰۰ دلار و یک زوج ۶۰ ساله با درآمد ۸۲ هزار دلار نزدیک به ۱۲ هزار دلار هزینه اضافی متحمل شوند.
با وجود مخالفت برخی جمهوریخواهان تندرو، تحلیلگران میگویند افزایش شدید هزینهها میتواند در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ به یکی از موضوعات مهم سیاسی تبدیل شود.