مدیرکل محیط زیست لرستان از شناسایی و ثبت گونه ی جدید سگ ماهی در رودخانه قلیان الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کامران فرمان پور گفت:گونه ی جدید و اندمیک (منحصر به فرد بومی) سگ ماهی برای اولین در رودخانه قلیان شهرستان الیگودرز شناسایی و ثبت شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان افزود: این ماهی با اسم علمی Turcinoemacheilus christofferi نامگذاری شده و مطالعات مولکولی نشان داده است که با نزدیک ترین گونه ی خویشاوند خود دارای بیش از پنج درصد اختلاف ژنتیکی است.
فرمان پور بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده این گونه یکی از جدیدترین گونه های ماهیان توصیف شده در ایران و از جنس لوچ ماهیان مینیاتوری است که پیش از این ،چهار گونه از این جنس در آب های داخلی ایران گزارش شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: همچنین با توجه به دامنه ی پراکنش این گونه، محدود به آبهای لرستان، یک ماهی اندمیک برای استان محسوب می شود.
وی افزود:با توجه به محدودیت زیستگاه و اندازه کم جمعیت، این گونه جزو گونه های در معرض خطر انقراض به حساب می آید که حفاظت از زیستگاه آن در اولویت برنامه ها قرار دارد.
فرمانپور با اشاره به ثبت ۶ گونه اندمیک از مجموع بیش از ۴٠٠ گونه جانوری شناسایی شده در لرستان افزود: این استان با شرایط مناسب زیستگاهی و حفاظتی، بیش از ٣٠ درصد تنوع زیستی کشور را دارد.
وی با تاکید بر بهرهگیری از فناوری های نوین برای حفاظت از سطح مناطق تحت مدیریت محیط زیست لرستان گفت: علاوه بر گشتهای میدانی، از تجهیزات مدرن مانند دوربینهای تلهای، دوربینهای دیجیتال و پهپاد برای حفاظت از این عرصهها استفاده میشود.