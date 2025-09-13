مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: همچنین با توجه به دامنه ی پراکنش این گونه، محدود به آبهای لرستان، یک ماهی اندمیک برای استان محسوب می شود.



وی افزود:با توجه به محدودیت زیستگاه و اندازه کم جمعیت، این گونه جزو گونه های در معرض خطر انقراض به حساب می آید که حفاظت از زیستگاه آن در اولویت برنامه ها قرار دارد.

فرمان‌پور با اشاره به ثبت ۶ گونه اندمیک از مجموع بیش از ۴٠٠ گونه جانوری شناسایی شده در لرستان افزود: این استان با شرایط مناسب زیستگاهی و حفاظتی، بیش از ٣٠ درصد تنوع زیستی کشور را دارد.

وی با تاکید بر بهره‌گیری از فناوری های نوین برای حفاظت از سطح مناطق تحت مدیریت محیط زیست لرستان گفت: علاوه بر گشت‌های میدانی، از تجهیزات مدرن مانند دوربین‌های تله‌ای، دوربین‌های دیجیتال و پهپاد برای حفاظت از این عرصه‌ها استفاده می‌شود.