معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: فرآیند انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای مرکز استان با انتصاب اعضای ستاد از سوی استاندار، آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فاس؛ احمد نفیسی افزود: براساس ماده ۴۱ قانون تشکیلات شوراها، افراد متقاضی باید حداقل ۳ ماه پیش از آغاز نام نویسی، استعفا دهند.

وی گفت: نام نویسی برای انتخابات بیست و یکم تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ بصورت غیرحضوری صورت می‌گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میاندوره‌ای مرکز استان اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.

