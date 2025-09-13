پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: فرآیند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندورهای مرکز استان با انتصاب اعضای ستاد از سوی استاندار، آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فاس؛ احمد نفیسی افزود: براساس ماده ۴۱ قانون تشکیلات شوراها، افراد متقاضی باید حداقل ۳ ماه پیش از آغاز نام نویسی، استعفا دهند.
وی گفت: نام نویسی برای انتخابات بیست و یکم تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ بصورت غیرحضوری صورت میگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندورهای مرکز استان اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.
بیشتر بخوانید: تغییر۲ معاون استاندار، ۲ فرماندار و چندین مدیر و بخشدار هرمزگان