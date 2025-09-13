اداره میز‌های صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در گزارشی تحلیلی، به بررسی روند «میزان مصرف انرژی گاز، سوخت و خوراک آب و برق مصرفی در صنایع با اهمیت و انرژی‌بر بازار سرمایه» و نقش و اهمیت ناترازی انرژی در میزان تولید و سودآوری صنایع بورسی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یاسمن براری کیسمی، کارشناس اداره میز‌های صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در این باره توضیح داد: در این گزارش به روند میزان مصرف انرژی گاز سوخت و خوراک آب و برق مصرفی در صنایع با اهمیت و انرژی بر بازار سرمایه پرداخته شده است.

به گفته او؛ یافته‌های این گزارش بیانگر نقش با اهمیت ناترازی انرژی در میزان تولید و سودآوری صنایع دارد به نحوی که ناترازی انرژی می‌تواند به کاهش تولید و یا بعضاً توقف خطوط تولید صنایع بااهمیت منجر شود.

براری کیسمی، توضیح داد: یافته‌های این گزارش بیانگر آن است که مصرف انرژی گاز در مردادماه نسبت به ماه گذشته در همه صنایع به میزان یک درصد افزایش داشته است

این کارشناس اداره میز‌های صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس، تاکید کرد: از سوی دیگر، میزان مصرف انرژی برق در ماه جاری نسبت به ماه گذشته با کاهشی به میزان ۲۴ درصد همراه بوده است.

هم‌چنین میزان مصرف انرژی آب در مردادماه نسبت به ماه گذشته افزایشی ۴ درصدی داشته است.