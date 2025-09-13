پخش زنده
چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» با هدف تکریم پیرغلامان و فعالان عرصه هیأت، با حضور مسئولان کشوری و لشکری، پیشکسوتان هیأت، در محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» به همت بنیاد دعبل خزاعی و با مشارکت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یکشنبه ۲۳ شهریور ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن همایشهای بین المللی خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود.
این رویداد ملی که با محوریت تکریم و پاسداشت جایگاه پیرغلامان و فعالان عرصه هیأت برگزار میشود، فرصتی برای تجلیل از خادمان و پیشکسوتان فرهنگ عاشورایی و انتقال ارزشهای دینی و انقلابی به نسلهای آینده خواهد بود.
مراسم امسال با حضور مقامات لشکری و کشوری، جمعی از پیشکسوتان عرصه هیأت و پیرغلامان حسینی، خانوادههای معظم شهدا و فعالان فرهنگی همراه خواهد بود.
برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، قدردانی از شخصیتهای شاخص و رونمایی از آثار مرتبط با فرهنگ هیأت، از جمله بخشهای پیشبینی شده این رویداد است.