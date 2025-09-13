پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره گردو شهرستان اردستان به میزبانی روستای نیسیان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛دهیار روستای نیسیان و دبیر این جشنواره گفت: این روستا، ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴، به مدت دو روز میزبان نخستین جشنواره گردو شهرستان اردستان خواهد بود.
محمد رضا نجفی با بیان اینکه برنامهریزیها و هماهنگیهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره انجام شده افزود: این جشنواره فرصتی مناسب برای معرفی محصولات محلی و تقویت روحیه همکاری در بین کشاورزان و اهالی منطقه است و همچنین میتواند به توسعه اقتصادی و گردشگری، سرمایهگذاری در تولید و معرفی ظرفیتهای بینظیر روستای نیسیان و منطقه برزاوند کمک کند.
به گفته وی برگزاری کارگاههای آموزشی و مسابقات ورزشی بومی و محلی، اجرای موسیقی سنتی، نمایشگاه فرآوردههای روستایی و غذاهای محلی و صنایع دستی از جمله برنامههای ویژه جشنواره گردو شهرستان اردستان است.
منطقه کوهستان اردستان و بویژه روستای نیسیان به دلیل آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیز یکی از بهترین مناطق برای کاشت و تولید محصول گردو محسوب میشود.
نخستین جشنواره گردو شهرستان اردستان در مجموعه گردشگری عبداللهی روستای نیسیان برگزار میشود.
روستای نیسیان به عنوان مرکزدهستان برزاوند ازتوابع بخش مرکزی شهرستان اردستان در ۵۵ کیلومتری جنوب این شهرستان واقع شده است.