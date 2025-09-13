به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان مازندران گفت: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در راستای ارائه خدمات رفاهی انگیزشی طرح اعطای مرحله‌ای وام به اعضای بازنشسته را با همکاری بانک گردشگری اجرایی کرد.

قلی زاد افزود: مبلغ این تسهیلات ۳۰۰ میلیون رالد با سود ۱۰ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه است که در مرحله اول ودوم پنج هزار معلم بازنشسته مازندرانی عضو موسسه نیز مشمول دریافت این تسهیلات شدند.

وی گفت: بازنشسته‌های که از طریق موسسه برای آنان پیامک ارسال شده است با نصب اپلیکیشن " تو بانک " بانک گردشگری می‌توانند بدون نیاز به ضامن و عدم مراجعه به بانک به صورت آنلاین وام مربوطه را دریافت کنند.

نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان مازندران با بیان اینکه این تصمیم در راستای ارائه خدمات رفاهی موسسه به بازنشسته‌ها عضو صندوق ذخیره اتخاذ شده است افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان همواره در مسیر حمایت مؤثر از جامعه تحت پوشش خود حرکت کرده و با اجرای سیاست‌های مالی نظیر اعطای وام بدون ضامن، برنامه ریزی سفر سیاحتی زیارتی و سایر تصمیمات رفاهی در دست اقدام بخشی از تلاش‌ها را برای بهبود فعالیت‌های رفاهی با اولویت همکاران بازنشسته عضو، محقق نموده است.