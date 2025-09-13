به گزارش خبرگزای صدا و سیما; به همت معاونت محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بهزیستی مراسم توزیع ۳۵۰ سری جهیزیه در استان هرمزگان برگزار شد و در هر سری جهیزیه اقلامی همچون یخچال، لباسشویی، اجاق گاز، فرش، جارو برقی، سرویس ظروف و اتو وجود دارد.

همچنین اهدا ۵۵ سری ویلچر برقی در استان هرمزگان با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار «حزنی» معاون محرومی زدایی نیروی زمینی سپاه برگزار شد.

در مراسم دیگری که به همت معاونت محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، از جهادگران استان این استان تجلیل شد.

در این مراسم علاوه بر معاون محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمعی از مدیران و مسئولان دولتی استان هرمزگان نیز حضور داشتند.