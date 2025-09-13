به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این خدمات شامل جراحی، کشیدن دندان، ترمیم، جرم‌گیری، بروساژ و عصب‌کشی بود که با استقبال گسترده مردم و همکاری صمیمانه مسئولین محلی همراه شد.

در طول سه روز فعالیت این گروه روزانه بین ۹۰ تا ۱۰۰ نفر از اهالی منطقه معاینه و درمان شدند و در مجموع بیش از ۳۰۰ نفر تحت پوشش خدمات قرار گرفتند.

این خدمات به‌طور ویژه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و دهک‌های یک تا چهار ارائه شد.

همچنین در ماه‌های آینده، گروه جهادی چشم‌پزشکی نیز به شهرستان کامیاران اعزام خواهد شد تا گام دیگری در مسیر ارتقاء سلامت عمومی برداشته شود.