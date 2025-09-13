پخش زنده
همزمان با هفته وحدت، گروه جهادی دندانپزشکی «حیدر کرار (ع)» در سریش آباد به بیش از ۳۰۰ نفر خدمات ارائه دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این خدمات شامل جراحی، کشیدن دندان، ترمیم، جرمگیری، بروساژ و عصبکشی بود که با استقبال گسترده مردم و همکاری صمیمانه مسئولین محلی همراه شد.
در طول سه روز فعالیت این گروه روزانه بین ۹۰ تا ۱۰۰ نفر از اهالی منطقه معاینه و درمان شدند و در مجموع بیش از ۳۰۰ نفر تحت پوشش خدمات قرار گرفتند.
این خدمات بهطور ویژه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و دهکهای یک تا چهار ارائه شد.
همچنین در ماههای آینده، گروه جهادی چشمپزشکی نیز به شهرستان کامیاران اعزام خواهد شد تا گام دیگری در مسیر ارتقاء سلامت عمومی برداشته شود.