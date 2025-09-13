مدیرکل دفتر مطالعات و طراحی حمل و نقل شهری شهرداری اهواز گفت: کاهش ترافیک در نقاط پرتردد شهر نیازمند اجرای طرح‌های مختلف و بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اصغر اخلاصی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیک در اهواز اظهار کرد: در برخی نقاط اهواز مانند هسته مرکزی شهر، کیانپارس، گلستان و امانیه ترافیک شدید است و این وضعیت روز به روز در حال افزایش است.

وی افزود: برای حل این مشکل، از سال گذشته مانند کلان‌شهر‌های دیگر مشاوران معین ترافیک در اهواز فعال شده‌اند؛ این مشاوران بر اساس وضعیت ترافیک و مشکلات موجود در این خصوص، طرح‌های لازم از جمله ایمن‌سازی، اصلاح هندسی و ... را ارائه می‌دهند و بر این اساس، اقدامات انجام می‌شود.

اخلاصی‌نیا با اشاره به اقدامات موثر در کاهش ترافیک، گفت: افزایش حمل و نقل عمومی در روان‌سازی ترافیک و داشتن سفر ارزان و ایمن بسیار تاثیرگذار است؛ در این خصوص کار‌های عمرانی خط یک طرح BRT در حال انجام است و امیدواریم تا پایان امسال به نتیجه برسد.

مدیرکل دفتر مطالعات و طراحی حمل و نقل شهری شهرداری اهواز بیان کرد: طرح BRT بسیار به کاهش ترافیک در محدوده چهارشیر تا میدان کارگر کمک می‌کند. با راه‌اندازی این سیستم، شهروندان می‌توانند همه این مسیر را به صورت یک‌سره و بدون تغییر اتوبوس و خط، طی کنند.

لزوم ساخت پارکینگ در هسته مرکزی شهر

وی با اشاره به افتتاح پارکینگ طالقانی پس از سال‌ها و نیاز به دو سه پارکینگ مشابه در هسته مرکزی شهر گفت: یکی دیگر از اقدامات مورد نیاز برای کاهش ترافیک در اهواز ساخت پارکینگ در نقاط پرتردد و با ازدحام بالا است مطالعه‌های خوبی در مورد ساخت پارکینگ در هسته مرکزی شهر از جمله خیابان‌های سلمان فارسی، طالقانی، شریعتی و آزادگان انجام شده است و نقاطی که امکان ساخت پارکینگ دارند را احصاء کردیم. با توجه به محدودیت‌های املاک و تراکم هسته مرکزی شهر، پیدا کردن زمین برای این کار سخت است بنابراین نقاطی که قابلیت تغییر کاربری به پارکینگ را در هسته مرکزی شهر و امانیه دارند، احصاء شده‌اند.

مدیرکل دفتر مطالعات و طراحی حمل و نقل شهری شهرداری اهواز گفت: در این دو محدوده مطالعات ویژه‌ای انجام شده است و در مرحله پایانی قرار داریم و امیدواریم در چند ماه آینده، نقاط نهایی برای ایجاد پارکینگ مشخص شود و وارد فاز اجرایی شویم.

اجرای طرح‌های اصلاح هندسی در محدوده سه بیمارستان

اخلاصی‌نیا افزود: در محدوده بیمارستان‌ها مشکلات زیادی در خصوص ترافیک و با مشکل جای پارک خودروی کارکنان و مراجعه‌کنندگان به ویژه در ساعات ملاقات بیماران داریم که مطالعات خوبی در محدوده سه بیمارستان گلستان، امام خمینی و مهر انجام شده است و با استفاده از طرح‌های مشاوران، بخشی از اصلاح هندسی و نصب علائم انجام شده است. در محدوده بیمارستان مهر اصلاح هندسی انجام شده و در محدوده بیمارستان.‌های گلستان و امام نیز طرح‌هایی مصوب شده است و در ماه‌های آینده اجرایی می‌شوند.

وی گفت: یکی از طرح‌های بسیار مهم در بیمارستان امام (ره) این است که پشت بیمارستان امام در بلوار ساحلی، پارکینگ مناسبی ایجاد خواهد شد که احتمالا برای اجرای آن، معبر بلوار ساحلی کمی تغییر کند. در کنار این طرح، پارک ملت در محدوده حد فاصل پل سیاه تا پل هفتم در حال اجرا است و امیدواریم تا نیمه دوم سال آینده، اقدامات در این محدوده از پارکینگ گرفته تا تغییر محل گذرگاه و بهبود وضعیت پارک انجام شود.

مدیر کل دفتر مطالعات و طراحی حمل و نقل شهری شهرداری اهواز ادامه داد: در محدوده خیابان‌های منتهی به خیابان پهلوان نیز امیدواریم با چند اصلاح هندسی و نصب دوربین، مقداری ترافیک این خیابان کنترل شود.

مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای در کیانپارس

وی با اشاره به استقرار تعداد زیاد مطب‌های پزشکان در کیانپارس و ترافیک در این نقطه بیان کرد: خیابان‌های چمران، پهلوان، خرداد، وهابی و حتی کیان‌آباد درگیر ترافیک شده‌اند که مشاور‌های معین در حال ارائه طرح‌های اصلاح هندسی هستند. یکی از موضوع‌هایی که باید در کیانپارس اجرا شود، مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای است یعنی برای محل‌های کنار معابر تعرفه در نظر گرفته می‌شود در حالی که اکنون جای پارک در اختیار مغازه‌داران است و مردم چندان از آن استفاده‌ای ندارند که این وضعیت نافی عدالت است و از سوی دیگر منجر به ازدحام ترافیک می‌شود.

اخلاصی‌نیا گفت: در کیانپارس علاوه بر پارک حاشیه‌ای با پارک دوبل مواجه هستیم و عملا نیمی از معبر گرفتار پارک خودرو‌ها شده است. در این شرایط، پارک حاشیه‌ای باید به گونه‌ای شود که همه مردم بتوانند یکی دو ساعت از این ظرفیت استفاده کنند و به این منظور، مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای در کیانپارس اجرا می‌شود. همچنین در برنامه داریم پارکینگ‌های مناسبی در این منطقه ساخته شود.

مهم‌ترین چالش‌های ترافیکی اهواز

وی در خصوص چالش‌های ترافیکی در اهواز بیان کرد: در برخی محدوده‌ها، معضل گرفتگی پارکینگ وجود دارد که باید با پروژه‌هایی مانند پارک حاشیه‌ای، ساخت پارکینگ‌های طبقاتی و اجرای طرح‌های اصلاح هندسی و علائم ترافیکی، ترافیک این محدوده‌ها مدیریت شود. باید به سمتی برویم که خودرو‌ها در ساعت‌های خاص تنها بنا بر ضرورت و لزوم، وارد این محدوده‌ها شوند. متاسفانه در یکی دو سال اخیر، هر خودرویی وارد هسته مرکزی شهر می‌شود بنابراین خیابان سلمان فارسی دچار ترافیک سنگین، پارک حاشیه‌ای و دوبل است.

مدیرکل دفتر مطالعات و طراحی حمل و نقل شهری شهرداری اهواز گفت: در همه شهر‌ها طرح‌های مدیریت ترافیک ابتدا با طرح زوج و فرد شروع می‌شوند و سپس محدودیت‌های بیشتری اعمال می‌شود و تنها تاکسی‌های زرد و اتوبوس‌ها می‌توانند وارد این محدوده‌ها شوند.

افزایش ۱۵۰ درصدی دوربین‌های اهواز

وی بیان کرد: در دو سال اخیر، تعداد دوربین‌ها در شهر ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. پیش از این، پوشش نظارت تصویری نداشتیم، اما با اقدامات انجام‌شده، همه مناطق اهواز تحت پوشش نظارت تصویری قرار گرفته‌اند.

اخلاصی‌نیا گفت: با توجه به بالا بودن محبوبیت استفاده از خودرو‌های شخصی، اگر در حوزه حمل و نقل عمومی، طرح‌های ترافیکی و... در اهواز اقدام نشود، حتما در نقاط پر ازدحام، ترافیک بیشتر خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش تقاضای مردم برای استفاده از حمل و نقل عمومی گفت: باید حمل و نقل عمومی به گونه‌ای افزایش یابد که مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با صرف هزینه‌های بسیار کم و به راحتی از این سرویس‌ها استفاده کنند تا شرایط بهتری داشته باشیم؛ در غیر این صورت ازدحام ترافیکی بیشتری در نقاط پرتردد شهری خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر مطالعات و طراحی حمل و نقل شهری شهرداری اهواز گفت: در مجموع، ترکیبی از اقدامات مانند اجرای پروژه BRT و توسعه حمل و نقل عمومی، اصلاح هندسی، مدیریت پارک حاشیه‌ای، ساخت پارکینگ در هسته مرکزی شهر و کیانپارس باید انجام شود تا ترافیک در این محدوده‌ها مدیریت شود.