هجدهمین جشنواره ملی آش و غذاهای سنتی در منطقه گردشگری بولاغلار شهرستان نیر پس از سه روز برپایی, به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل هجدهمین جشنواره ملی آش و غذاهای سنتی نیر پس از سه روز در میان استقبال کمنظیر مخاطبان و با معرفی نفرات برتر مسابقه آشپزی به کار خود پایان داد.
جلیل جباری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری وصنایعدستی استان اردبیل در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: جشنواره آش نیر برگرفته از فرهنگ غنی مردمان این شهرستان است و استقبال کمنظیر مخاطبان از این جشنواره نشان دهنده اهمیت و جایگاه آن است.
وی افزود: در کنار تلاش برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی، هدف اصلی از برگزاری چنین جشنوارههایی جلب توجه گردشگران، معرفی ظرفیتهای موجود، افزایش ماندگاری مسافران و جذب سرمایهگذاران است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل با اشاره به اینکه نیر باید از مسیر گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل شود، تاکید کرد: میزان استقبال از این جشنواره، ضرورت توجه به زیرساختها و توسعه تأسیسات گردشگری و اقامتی در شهرستان نیر را به ما یادآوری میکند تا در سالهای آتی بتوانیم به شکل بهتری میزبان گردشگران باشیم.
وی ادامه داد: هجدهمین جشنواره ملی آش و غذاهای سنتی نیر در شرایط بسیار خوبی و با استقبال گسترده مخاطبان و شرکتکنندگان برگزار شد که در این راستا از همه عوامل اجرایی این جشنواره قدردانی میکنم.
در مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی آش و غذاهای سنتی نیر از نفرات برتر مسابقه آشپزی تقدیر به عمل آمد. بدین ترتیب در بخش آش خانمها محمدپور، موسویان و ضامنی و در بخش غذا خانمها موسویزاده، بابایی و عینالهی به ترتیب رتبههای اول تا سوم را به دست آوردند.