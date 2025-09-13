بانوان هیئت فرهنگی ـ مذهبی حضرت زینب (س) شهر بهمن در آستانه آغاز سال تحصیلی، اقدام به تهیه و توزیع نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار این شهر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس، بانوان هیئت فرهنگی ـ مذهبی حضرت زینب (س) شهر بهمن در قالب جشن عاطفه‌ها، نوشت‌افزار مورد نیاز دانش‌آموزان کم‌برخوردار را تهیه و بین آنها توزیع کردند.

بسته‌های توزیع‌شده شامل کیف، دفتر، خط‌کش، چسب، جامدادی، ماژیک و مدادرنگی بود که در اختیار دانش‌آموزان بی‌بضاعت این شهر قرار گرفت.