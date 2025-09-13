پخش زنده
مسئول نمایشگاه بین المللی بجنورد گفت: این نمایشگاه در دوسالن به مساحت ۲ هزار متر مربع در دو سالن و در ۲۱ غرفه از استاهای البرز، تهران، قم، خراسان رضوی، قم، تهران و خراسان شمالی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ پاکدل افزود: در این نمایشگاه به روزترین کالاها از جمله مبلمان، سرویس خواب، دکوراسیون داخلی و تابلوفرشهای نفیس برای علاقهمندان به معرض نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه تخصصی مبلمان و لوستر از ۱۸ برپا شده و تا ۲۲ شهریور ماه در محل نمایشگاههای بین المللی تخته ارکان بجنورد از ساعت ۱۶ الی ۲۲ برای علاقهمندان دایر است.