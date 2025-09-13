رقابت جوانان یزدی در مسابقات ملی مهارت
بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت مرحله استانی با رقابت دختران و پسران یزدی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مسئول المپیاد مهارت استان یزد گفت: بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت مرحله استانی با رقابت دختران و پسران یزدی در ۸ حوزه شامل مراکز آموزش فنی و حرفهای تفت، زارچ، اشکذر و مراکز خواهران و برادران یزد و ۳ آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای برگزار شد.
میرجلیلی گفت: مسابقات در ۳۰ رشته فناوری اطلاعات، صنایع ساختمان، صنایع غذایی، فناوری اتومبیل، صنایع پوشاک، و سایر رشتههای فنی، صنعتی و خدماتی برگزار شد.
وی در پایان افزود: برگزیدگان مرحله استانی این مسابقات پس از شرکت در اردوی آمادگی در قالب تیم مهارت استان به مسابقات کشوری که در تاریخ ۲۴ مهرماه در استان اصفهان به صورت متمرکز برگزار میشود اعزام خواهند شد
این مسابقات انتخابی مسابقات جهانی مهارت است که در سال ۲۰۲۶ در شانگهای چین برگزار خواهد شد.