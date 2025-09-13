نخستین همایش سراسری هم اندیشی حوزه تجارت خارجی کشور، با حضور همه کارگزاران حوزه تجارت خارجی ایران اعم از معاونان سازمان صنعت معدن و تجارت استان ها، روسای اداره‌های بازرگانی، خارجی بانک مرکزی در یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اولین همایش سراسری هم اندیشی حوزه تجارت خارجی کشور به منظور بررسی مشکلات و راهکار‌های توسعه مناسبات تجارت خارجی در یزد آغاز شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همه کارگزاران حوزه تجارت خارجی ایران اعم از معاونان سازمان صنعت معدن و تجارت استان ها، روسای اداره‌های بازرگانی، خارجی بانک مرکزی در این همایش حضور دارند.

بگفته محمد صادق قنادزاده، به علت پیشرو بودن یزد در حوزه تجارت خارجی این نشست در یزد برگزار شد و قرار است مسائل و مشکلات و راهکار‌های توسعه مناسبات تجارت خارجی بررسی شود.

قنادزاده افزود: پیمایش وضعیت تجارت خارجی استان‌ها، برگزاری کارگاه‌هایی برای انتقال دانش، آخرین وضعیت صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه و کارگاه‌های آموزشی و میز خدمت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از اهداف این همایش است.

بالندگی کشور توجه به بخش تجارت

رئیس سازمان توسعه و تجارت در این نشست گفت تجارت برای تولید نقش پیشتازی و پیشقراولی دارد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی «این که تولید بر تجارت مقدم است» را دیدگاهی نادرست خواند و افزود: تجارت خارجی با چنین دیدگاهی دچار جهش نخواهد شد و در واقع تجارت خود را به حرکت صنعت محدود کرده‌ایم که در شرایط کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید دچار مشکل خواهیم شد و از رشد بازمی‌مانیم.

معاون وزیر صمت با بیان این که آنچه تولید کشور را بالنده خواهد کرد توجه به بخش تجارت است، تصریح کرد: به عبارتی باید این چرخه را تغییر دهیم و بخش تجارت نحوه حرکت بخش صنعت را مشخص کند و البته از سوی دیگر نیز صنعتگر براساس تجارت، فکر و فعالیت کند.

وی مهمترین اولویت امروز کشور را توسعه صادارت برای ارزآوری بیشتر خواند و گفت: با توسعه صادرات می‌توانیم تمام مشکلات کشور را مرتفع سازیم و این مهم با تشویق و ترویج فرهنگ صادراتی در استان‌ها محقق خواهد شد.

تاکید بر تک نرخی شدن ارز

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی هم در نشست هم‌اندیشی حوزه تجارت خارجی کشور در یزد بر تک نرخی شدن ارز در کشور، تاکید کرد و افزود تک نرخی شدن ارز به کم شدن فساد و افزایش حجم صادرات کمک خواهد کرد، اما لازم است پیش که تک نرخی کردن ارز اقداماتی در این زمینه انجام شود.

حسین تاجیک همچنین با بیان اینکه تالار دوم معاملات ارزی از ابتدای شهریور کار خود را آغاز کرده است، افزود: صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند بدون دخالت سایر نهاد‌ها ارز خود را در این تالار تبادل کنند.

وی ارز تخصیصی به صنعت در سال ۱۳۹۸ را حدود ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۲.۵ میلیارد دلار رسید. مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ادامه داد: در اوایل ۱۴۰۳ قرار شد که یکسری کالا‌ها در سامانه نیما عرضه شود مانند میلگرد، پروفیل و قیر و کالا‌ها در حال حاضر مقدمات برای عرضه ارز این کالا‌ها در تالار دوم در دست بررسی است و به زودی این اتفاق خواهد افتاد.

محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد هم در حاشیه این نشست ضمن اشاره به پتانسیل‌های صادراتی این استان، از تلاش‌های برای افزایش صادرات، بازاریابی، بازارسازی و برندسازی ... در استان یزد خبر داد.

محمدکاظم صادقیان با اشاره به پتانسیل‌های غنی استان در بخش‌های مختلف و جایگاه یزد در صنعت کاشی و سرامیک، گفت: یزد با ۱۱۰ واحد تولیدی و تولید بیش از ۵۶ درصد کاشی کشور، در این صنعت پیشتاز است که پتانسیل عظیمی برای جهش صادراتی ایجاد می‌کند. صادقیان افزود: علاوه بر کاشی و سرامیک، استان یزد در بخش‌های مقاطع فولادی، نساجی، شیمیایی و سلولزی نیز دارای پتانسیل‌های صادراتی چشمگیری است.