در ادامه فضاسازی‌های ضد ایرانی در رسانه‌های انگلیس اسکای نیوز خبری به نقل از فرزند زوج انگلیسی که به اتهام جاسوسی در ایران در زندان به سر می‌برند منتشر کرده که ادعا کرده است «آنان در شرایطی به سر می‌برند که حتی نمی‌توانید تصور کنید».

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، اسکای نیوز ضمن پخش گزارش سه دقیقه‌ای از این زوج انگلیسی و مصاحبه با پسرشان نوشته اکنون بیش از هشت ماه از بازداشت والدینش لیندسی و کریگ فورمن در ایران می‌گذرد و او آزادی آنان را خواستار شده است.

اسکای نیوز مدعی شده جو بنت، پسر این زوج به این رسانه توضیح داده که چگونه این زوج در سلول‌هایی با بیش از ۵۰ زندانی دیگر فشرده شده‌اند، در حالی که از کمردرد مداوم ناشی از تخت‌های فلزی دو طبقه رنج می‌برند.

او گفته مادرش در زندان «به هم‌سلولی‌هایش یوگا و انگلیسی آموزش می‌دهد.»

اسکای نیوز افزود: هفته گذشته، هوگو شورتر، سفیر بریتانیا، که مدت‌ها انتظارش می‌رفت دیدار طولانی مدت با این زوج داشت.

به گفته فرزند این زوج "هر دوی آنان در حال کنار آمدن با شرایط هستند و از یک وضعیت بد به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کنند. آنها در شرایطی هستند که حتی نمی‌توانید تصور کنید تخت‌ها سه طبقه روی هم چیده شده و غیربهداشتی‌اند. هوا گرم است. اغلب برق قطع می‌شود و آنها در دمای ۵۰ درجه به سر می‌برند. "

اسکای نیوز نوشت: لیندسی و کریگ، هر دو ۵۲ ساله، در اوایل ژانویه در ایران دستگیر شدند، در حالی که با موتورسیکلت به عنوان بخشی از یک ماجراجویی دور دنیا از کشور عبور می‌کردند. این زوج تنها چند هفته قبل اسپانیا را ترک کرده بودند و قصد داشتند تا استرالیا رانندگی کنند.

اسکای افزود: آنان به جاسوسی متهم شده و به زندان‌های مختلف در سراسر ایران منتقل شده‌اند، و اطلاعات کمی در مورد محل نگهداری آنها به کارکنان دیپلماتیک بریتانیا ارائه شده است.

اسکای مدعی شده ملاقات سفیر بریتانیا با کریگ اولین ملاقات در بیش از چهار ماه گذشته بود و او با وجود درد دندان درمان نشده به شوخی گفت که هنگام تماشای فوتبال در تلویزیون با سایر زندانیان، "طرفدار بی‌میل آرسنال" شده است.

این رسانه انگلیسی نوشت: این زوج پیش از این در زندانی در شهر کرمان ایران با هم نگهداری می‌شدند، اما به زندان‌های جداگانه‌ای در پایتخت، تهران، منتقل شده‌اند. اعضای خانواده از ایرانی‌ها می‌خواهند که لیندسی را به همان زندانی که کریگ در آن بازداشت است، منتقل کنند.

اسکای به نقل از مقامات وزارت خارجه انگلیس می‌افزاید: "ما همچنان این پرونده را مستقیماً با مقامات ایرانی مطرح می‌کنیم".