معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در آیین بهره‌برداری از ورودی دوم ایستگاه آهنگ در خط هفت مترو، گفت: امروز علاوه بر افتتاح ورودی دوم ایستگاه آهنگ، تست گرم خط هفت انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، -محسن هرمزی صبح امروز در افتتاحیه ورودی دوم ایستگاه آهنگ و تست گرم خط هفت مترو تهران گفت: امروز علاوه بر افتتاح ورودی دوم ایستگاه آهنگ، تست گرم خط هفت انجام می‌شود، ایستگاه اول در سال ۹۹ افتتاح شده بود و با راه‌اندازی دسترسی دوم، تردد شهروندان تسهیل خواهد شد. تست گرم تا ایستگاه مهم ورزشگاه تختی نیز انجام می‌شود و تا یک ماه تا ۴۰ روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در رابطه با سفر اخیر خود به چین نیز گفت: این سفر با حضور رئیس جمهور صورت گرفت که هدف آن تامین واگن‌ها برای کلانشهر‌ها و هزار و ۷۰ واگن برای تهران بود. هرمزی افزود: پیش‌پرداخت ۱۵ درصدی توسط دولت تکمیل شد و در جلسه با نمایندگان در چین مقرر شد با همکاری سازمان شهرداری‌ها تا بهمن ماه اولین رام تحویل داده شود.

وی ادامه داد: مرحله سالن رنگ رام اول به اتمام رسیده و رام دوم نیز فلزکاری شده و در آستانه ورود به سالن رنگ است. هرمزی با تاکید بر اینکه هم‌افزایی خوبی بین دولت و شهرداری شکل گرفته است، یادآور شد: خوشبختانه در حال حاضر مشکلی برای تامین منابع نداریم و مسیر پروژه هموار شد.

وی در رابطه با اهمیت تکمیل خط هفت مترو، گفت: قسمت پایانی خط هفت مترو سهم بسزایی در تردد شهروندان در محله افسریه و بزرگراه بسیج دارد. همچنین با تکمیل آن، از سرفاصله نیز کاسته خواهد شد.