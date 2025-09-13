معاون فرهنگی ـ اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس از اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع در استان به مناسبت هفته وقف خبر داد و گفت محور اصلی این برنامه‌ها، ترویج فرهنگ وقف و کمک به نیازمندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام رحیم صفری‌گرائی اعلام کرد: در هفته وقف، ۵۰۰۰ بسته معیشتی و ۶۰۰۰ بسته مهر تحصیلی در سطح استان فارس توزیع خواهد شد تا حمایت از اقشار نیازمند در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: برپایی ایستگاه «همه واقف باشیم»، رونمایی از چند وقف جدید، برگزاری همایش بزرگ «همه واقف باشیم» و نمایشگاه عملکرد اوقاف در حرم مطهر شاهچراغ (ع) از دیگر برنامه‌های شاخص هفته وقف است. همچنین اداره‌کل اوقاف فارس حضوری فعال در نمایشگاه دستاورد‌های سازمان اوقاف در تهران دارد.

معاون اوقاف فارس خاطرنشان کرد: تکریم و قدردانی از واقفان، خیران، اصحاب رسانه و فعالان قرآنی از دیگر برنامه‌ها است تا فرهنگ وقف به‌عنوان میراث ماندگار تمدن اسلامی با زبان هنر، رسانه و فعالیت‌های فرهنگی برای نسل امروز بازتعریف شود.

حجت‌الاسلام صفری‌گرائی یادآور شد: روز یکشنبه ۲۳ شهریور با شعار «وقف، ضامن عدالت؛ وقف، تکیه‌گاه فرهنگ، علم و آموزش» ویژه‌برنامه‌های علمی و فرهنگی برگزار خواهد شد و روز دوشنبه ۲۴ شهریور با عنوان «وقف، سنگر فرهنگی مقاومت در برابر صهیونیسم» هفته وقف پایان می‌یابد.