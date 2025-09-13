پخش زنده
امروز: -
معاون گردشگری میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان اعلام کرد که این استان در سال گذشته موفق شده است در کنار شش استان دیگر، در فهرست هفت استان برتر کشور از نظر رشد جذب گردشگر قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ داوود آبیان با اشاره به اهمیت رویداد جشنواره ملی آش ایرانی گفت: الگوها و معیارهای استانداردی برای پایش حضور گردشگران وجود دارد. ما در دو سال گذشته تلاش کردهایم حضور گردشگران و آثار اقتصادی آن را بهصورت ملموس نشان دهیم.
وی افزود: یکی از مهمترین دادههای قابلاستناد در این زمینه، اطلاعات BTS تلفنهای همراه غیربومی است که از طریق وزارت ارتباطات و معاونت گردشگری کشور استخراج و هر سه ماه به استانها ابلاغ میشود.
معاون گردشگری میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با بیان اینکه بر همین اساس، استان زنجان سال گذشته جزو هفت استان نخست کشور در رشد گردشگر بوده است ادامه داد: تنها در جشنواره هفدهم، بیش از ۲۵۰ هزار بازدیدکننده داشتیم و در نوروز امسال نیز فروش صنایعدستی استان در حوزه مس به بیش از ۸۰ میلیارد تومان رسید.
آبیان با اشاره بهضرورت ارتقای کیفیت برگزاری جشنواره افزود: مهمترین خروجی این رویدادها برای ما آسیبشناسی است. نقدهای رسانهها و فعالان حوزه گردشگری بسیار ارزشمند است و ما تلاش کردهایم باتوجهبه این نقدها، برنامههای جشنواره را تخصصیتر کنیم.
معاون گردشگری میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان گفت: امسال علاوه بر رویکرد خوراک و معرفی تنوع غذایی، مباحثی مانند پیشگیری از بیماریها و تغذیه سالم را وارد جشنواره کردهایم. در این راستا همکاری نزدیکی با دانشگاه علوم پزشکی و متخصصان حوزه غذا صورتگرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از برنامههای ویژه امسال برگزاری گردهمایی تخصصی سرآشپزان کشور و حضور فدراسیون بینالمللی آشپزی است تاکید کرد: هدایت گشتهای گردشگری خوراک و کارگاههای آموزشی تخصصی در دستور کار قرار گرفته است تا جشنواره آش صرفاً یک رویداد نمادین غذایی نباشد، بلکه نقشی علمی، آموزشی و سلامتمحور نیز ایفا کند.
آبیان افزود: جشنواره آش امروز به بلوغ خود رسیده و به یک برند ملی تبدیل شده است، اما همچنان مسیر توسعه آن با همراهی شهرداری، شورای شهر و رسانهها ادامه دارد.
وی گفت: هدف ما این است که این جشنواره علاوه بر جذب گردشگر، به تقویم ثابت گردشگری کشور تبدیل شود و به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رونق اقتصادی استان کمک کند.