مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه اعلام کرد: در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۱۲ هزار تماس مردمی باسامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به عنوان پل ارتباطی مستقیم مردم و اداره راهداری ثبت و پیگیری شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه مهم سامانه ۱۴۱ در پاسخگویی به مردم اظهار داشت: در پنج ماهه نخست امسال، ۱۲ هزار و ۵۴۰ تماس از سوی کاربران جاده‌ای با این سامانه برقرار شد. در میان این تماس‌ها، روز ۲۶ خردادماه بیشترین حجم تماس‌ها را با ثبت ۲۷۷ مورد به خود اختصاص داد.

یزدان خسروی افزود: در همین بازه زمانی، یک‌هزار و ۹۱۷ شکایت در حوزه‌های مختلف راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سامانه ثبت شد که خوشبختانه ۹۴ درصد آنها توسط کارشناسان مربوطه رسیدگی و مختومه گردیده است.

خسروی به آمار مردادماه نیز اشاره کرد و گفت: در این ماه، ۲ هزار و ۹۰۳ تماس از سوی مردم با سامانه ۱۴۱ برقرار گردید که بیشترین آن در روز ۱۳ مردادماه با ثبت ۱۹۸ تماس صورت گرفت. همچنین در مردادماه، ۳۳۸ شکایت به ثبت رسید که ۹۱ درصد آنها با پیگیری کارشناسان پاسخ داده شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه سامانه ۱۴۱ را پل ارتباطی مردم با این اداره کل» دانست و خاطرنشان کرد: «تمامی مشکلات، شکایات و گزارش‌های مردمی در حوزه راه و حمل و نقل جاده‌ای از طریق این سامانه قابل ثبت است. پس از ثبت شکایت، کد رهگیری برای متقاضی پیامک می‌شود و نتیجه نهایی نیز پس از بررسی، به اطلاع وی خواهد رسید.»

خسروی تاکید کرد: «اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خود را موظف به پاسخگویی سریع و شفاف به مردم می‌داند و سامانه ۱۴۱ ابزار مطمئنی برای تحقق این هدف است.»

