به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدحسین طرفی اظهار کرد: طرح هر مسجد یک حقوقدان در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضائیه و اجرای برنامه‌های عملیاتی این سند با مشارکت حوزه علمیه، سازمان تبلیغات، بسیج حقوقدانان استان و بسیج ناحیه مقاومت امام رضا (ع) شهرستان حمیدیه اجرا می‌شود.

وی کاهش حجم وروردی پرونده به محاکم قضایی را از ثمرات برگزاری این طرح برشمرد و افزود: طرح هر مسجد یک حقوقدان ابتدا در ۱۰ مسجد شاخص شهرستان برگزار و در آینده نزدیک در کلیه ۵۴ مسجد شهرستان حمیدیه این طرح اجرا خواهد شد.

طرفی بیان داشت: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله) و اجرای سند تحول و تعالی قضایی مبنی بر لزوم ارتقای سواد حقوقی-قضایی، کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم، حقوقدانان منتخب متشکل از کارشناسان حقوقی، مشاوران حقوقی و بسیجیان به صورت هفتگی با حضور در مساجد این شهرستان و بعد از نماز مغرب و عشاء، علاوه بر تشریح مباحث جرائم الویتی استان و حوزه قضایی شهرستان حمیدیه، به ارائه مشاوره حقوقی خواهند پرداخت.

رئیس دادگستری حمیدیه تصریح کرد: امیدواریم اجرای این طرح علاوه بر کاهش حجم ورودی پرونده به محاکم قضایی، بستر صلح و سازش و حل اختلافات حقوقی که از ظرفیت‌های تاریخی- فرهنگی مساجد است را نیز فراهم کند.