به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری، زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان در این مراسم که حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان، جمعی از مسئولان، روحانیون، طلاب و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند گفت: لباس روحانیت، لباس پیامبر است و طلابی که امروز ملبس به لباس روحانیت می‌شوند باید در خدمت به اسلام و مردم هر چه بیشتر تلاش کنند.

در این مراسم جمعی از طلاب شهر بندر امام خمینی ملبس به لباس روحانیت شدند.