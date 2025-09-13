پخش زنده
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب بندر امام خمینی برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری، زعیم حوزههای علمیه خوزستان در این مراسم که حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان، جمعی از مسئولان، روحانیون، طلاب و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند گفت: لباس روحانیت، لباس پیامبر است و طلابی که امروز ملبس به لباس روحانیت میشوند باید در خدمت به اسلام و مردم هر چه بیشتر تلاش کنند.
در این مراسم جمعی از طلاب شهر بندر امام خمینی ملبس به لباس روحانیت شدند.