به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید عباس موسوی گفت: یک فقره مجوز موافقت اولیه تولید کود هیومیک اسید، از طرح‌های صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در شهرستان دزفول صادر شد.

وی افزود: در صورت اجرایی و نهایی شدن این طرح در شهرستان اشتغال ۱۸ نفر فراهم خواهد شد.

موسوی اظهار داشت: مقرر شده طرح فوق در زمینه کود هیومیک اسید (اگری هیوم) با ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال و میزان سرمایه گذاری ۹۲۰ میلیارد ریال فعالیت کند.