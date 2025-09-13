نشریه گاردین از هفته‌های اعتراض به دولت در تروریستی خواندن و ممنوعیت فعالیت گروه «فلسطین اکشن» یا گروه اقدام برای فلسطین خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، گاردین نوشت اعتراض به ممنوعیت فعالیت نهاد مدنی اقدام برای فلسطین از تجمع برابر محل کنفرانس سالانه حزب کارگر در لیورپول آغاز می‌شود و با تظاهرات سراسری برابر پارلمان انگلیس در چهارم اکتبر (۱۳ مهر) در لندن به اوج می‌رسد.

براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس فقط در دو تظاهرات اخیر نزدیک هزار و ۴۰۰ نفر که نیمی از آنان بیش از ۶۰ سال سن داشتند به جرم حمایت از گروه «اقدام برای فلسطین» که دولت آن را تروریستی اعلام کرده است با سرکوب پلیس دستگیر شدند.

به گزارش گاردین برغم هشدار دولت و پلیس برای دستگیری، بیش از هزار نفر دیگر از حامیان حقوق فلسطینیان نیز برای هواداری از گروه اقدام برای فلسطین نام نویسی کردند.

حامیان فلسطین همچنین استارمر نخست‌وزیر انگلیس را به «استاندارد‌های دوگانه مشمئزکننده» متهم کردند؛ زیرا در حالی‌که مردم را صرفا به خاطر در دست داشتن تابلو‌هایی در حمایت از «گروه فلسطین اکشن» دستگیرمی کنند، او این هفته با رئیس‌جمهور اسرائیل، اسحاق هرتزوگ، دیدار کرده است.

به گفته آنها، این اتفاقات باعث شده که افراد «حتی مصمم‌تر شوند تا هر کاری برای لغو این ممنوعیت ناعادلانه انجام دهند، از جمله هدف قرار دادن کنفرانس پیش‌روی حزب کارگر».

گروه دفاع از هیئت منصفه ما (Defend Our Juries) همچنین فراخوانی جدید منتشر کرده است و از مردم در سراسر انگلیس خواسته تا با نصب تابلو‌هایی با عبارت «من با نسل‌کشی مخالفم. از فلسطین اکشن یا اقدام عملی برای فلسطین حمایت می‌کنم» در پنجره خانه‌هایشان، مخالفت خود را علنی نشان دهند.

این اقدام در پی ویدیویی پربازدید از یک عضو سابق شورای شهر حزب کارگر، کیت هَکِت، صورت گرفته که در آن، پلیس به او گفته بود نمایش چنین تابلویی در خانه قانونی است، چون «در مکان عمومی نیست».

تظاهرات هفته گذشته، دومین تجمع بزرگ حمایت از گروه اقدام برای فلسطین بود که در اعتراض به ممنوعیت فعالیت آن برگزار شد. حامیان فلسطین اعلام کردند در آن تظاهرات هزار و ۵۰۰ نفر تابلو‌هایی با متن «من با نسل‌کشی مخالفم، از فلسطین اکشن حمایت می‌کنم» در دست داشتند، و این واقعیت که پلیس نتوانست همه آنها را بازداشت کند، نشان می‌دهد که پلیس با حجم شرکت‌کنندگان غافلگیر شده بود.

از زمان اجرای ممنوعیت فعالیت گروه اقدام برای فلسطین در انگلیس در پنجم ماه ژوئن (۱۵ خرداد)، بیش از هزار و ۶۰۰ نفر تحت قانون تروریسم بازداشت شده‌اند؛ از جمله کشیش‌ها، پزشکان، مشاوران سابق دولت، کهنه‌سربازان ارتش، و بسیاری از سالمندان و افراد دارای معلولیت. این رقم، بیشتر از تمام بازداشت‌هایی است که طی «جنگ با ترور» از سال ۲۰۰۱ تاکنون در انگلیس روی داده است.

با این حال، اکثر بازداشت‌شدگان تفهیم اتهام نشده‌اند، هر چند هفته گذشته هفت نفر به عنوان سازمان‌دهندگان تظاهرات به دادگاه رفتند.

روز چهارشنبه، کنگره سالانه اتحادیه‌های کارگری انگلیس (TUC) با اتفاق آراء قطعنامه‌ای تصویب کرد که از دولت می‌خواهد ممنوعیت فعالیت گروه «فلسطین اکشن» را لغو کند.

رئیس اتحادیه کارکنان دولت در این نشست اعلام کرد که این ممنوعیت «سوءاستفاده قابل‌توجه از اختیارات مقابله با تروریسم و حمله مستقیم به حق ما برای اعتراض به رژیم نسل‌کش اسرائیل» است.