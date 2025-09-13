به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های بافق و بهاباد گفت: با رصد و بررسی کارشناسان حفاظت و بهره برداری این اداره، یک دستگاه حفاری که در حال انجام حفاری در یک حلقه چاه کشاورزی بدون اخذ مجوز بود با هماهنگی حوزه قضایی شهرستان توقیف و به انبار اداره منتقل شد.

سید محمد حسن سعیدی افزود: حفظ و حراست از منابع آبی به عنوان یک سرمایه عمومی یک وظیفه همگانی است و مردم عزیز می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، با اطلاع رسانی به موقع ما را در حراست از منابع آب یاری کنند.

شایان ذکر است شماره تلفن ۳۱۰۷۷ به‌صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص تخلفات حوزه آب است.