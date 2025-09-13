پخش زنده
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: طرح بهسازی پل راهنمایی و رانندگی پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی دارد و تا پایان شهریورماه به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی مرادحسینی اظهار کرد: پل راهنمایی و رانندگی که دو منطقه ۴ و ۶ اهواز را به هم متصل میکند و از نظر ترافیکی اهمیت زیادی دارد، یکی از پلهایی است که به تعریض و بهسازی نیاز داشت، بنابراین طرح بهسازی پل راهنمایی در دستور کار قرار گرفت و اکنون پیشرفت فیزیکی این طرح ۸۵ درصد است.
وی افزود: اقدامات این طرح شامل عایقبندی عرشه، ساخت هندریلها، ساخت پایههای روشنایی، اجرای شناژ هندریل و پایههای روشنایی و پیادهروسازی به صورت همزمان در حال اجرا هستند.
مرادحسینی ادامه داد: عایقبندی عرشه، قیرپاشی و آسفالت باند تعریضی، جدولگذاری ضلع جنوبی و اجرای پوشش سنگی شیروانیهای خاکی نیز انجام خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز تاکید کرد: با اجرای دیگر اقدامات، این طرح تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تکمیل میشود و به بهرهبرداری خواهد رسید.