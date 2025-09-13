به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حدود یکسال پیش مرحله نخست شهرک ۲۸۸ واحدی آپادانا در شهر دوگنبدان به بهره برداری رسید و تحویل متقاضیان شد.

رئیس اداره خدمات مهندسی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران نبود جاده دسترسی به این شهرک را یکی از مشکلات مهم ساکنان دانست و گفت: بر اساس توافق با شهرداری دوگنبدان در قالب طرح تفضیلی شهر چند بلوار جدید در شهر با همکاری شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران احداث می‌شود.

حمید نارکی با بیان اینکه یکی از این بلوار‌ها ادامه بلوار نفت تا جاده دیل است افزود: با احداث این بلوار بخش شرقی شهر به جاده دیل در محور گچساران به چرام وصل می‌شود.

نارکی اضافه کرد: با احداث این بلوار ساکنان شهرک آپادانا هم از جاده دسترسی مناسب برخوردار می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این بلوار دارای کانال هدایت سیلاب و روشنایی است، ادامه داد: با احداث این بلوار مشکلات دفع آب‌های سطحی شهرک آپادانا نیز برطرف می‌شود.