فرماندار ملکان در جلسه شورای اداری گفت: تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان که از سال ۸۲ آغاز شده است پس از ۲۲ سال امسال به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی نقی محمدی افزود: به زودی کار واگذاری انشعابات شبکه فاضلاب به ساکنان آغاز خواهد شد که برای تکمیل این طرح بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

در این جلسه امام جمعه ملکان هم بر لزوم تکمیل طرح‌های نیمه تمام تاکید کرد و افزود: در حالی بیش از ۲۰ سال از آغاز عملیات احداث ذوب آهن در این شهرستان می‌گذرد اما این طرح مهم هنوز به بهره برداری نرسیده است.

حجت الاسلام حافظ زمانی گفت: این طرح قرار در سه سال به بهره برداری برسد؛ تکمیل نشدن به موقع طرح‌ها علاوه بر بالا بردن هزینه موجب ناراحتی و نارضایتی مردم نیز می‌شود.