آتشسوزی منطقه گاچال زرنه ایوان که ظهر روز جمعه، (۲۱ شهریور) آغاز و شامگاه گذشته مهار شد؛ صبح امروز بر اثر افتادن کندههای نیمسوز، دوباره شعلهور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری ایلام با بیان اینکه گستره آتش نسبت به روز گذشته محدودتر است، گفت: گروههای اطفاء حریق همچنان در محل حضور دارند و عملیات مهار با استفاده از تجهیزات و نیروهای انسانی در حال انجام است.
یاسر خانمحمدیان اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد بحران شهرستان ایوان، ۴۰ دهیاری با بهکارگیری ۴۰ دستگاه دمنده، برای کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن به سایر مناطق، اعزام شده است.
استان ایلام با بیش از ۶۴۰ هزار هکتار جنگل زاگرسی و ۷۸۴ هزار هکتار مرتع طبیعی، یکی از مهمترین رویشگاههای غرب کشور بهشمار میرود که نقش مهمی در حفظ خاک، ذخیره منابع آب، جذب کربن و پایداری تنوع زیستی دارند.
بر پایه آمار رسمی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۵۰ مورد آتشسوزی در جنگلها و مراتع استان رخ داده که منجر به تخریب بیش از ۵۰۰ هکتار از عرصههای طبیعی شده و این در حالی است که در سال گذشته تعداد حریقها از ۱۰۰ فقره نیز فراتر رفت.
برآورد کارشناسان نشان میدهد خسارت مستقیم ناشی از سوختن هر هکتار جنگل بیش از یک میلیارد تومان است و بر این اساس، زیان اقتصادی حریقهای امسال ایلام تاکنون از ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی که بدون محاسبه ارزش خدمات زیستبومی از دسترفته برآورد شده است.
به گفته مسئولان، با تکمیل و انتشار «اطلس ملی ارزشگذاری خدمات زیستبومی» تا پایان امسال، ابعاد دقیق اقتصادی خسارتهای ناشی از این حریقها بیشتر مشخص میشود.