به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: در اجرای پویش «به عشق امام حسن مجتبی علیه السلام می‌بخشم» در شورای حل اختلاف دزفول، پرونده‌ای که با موضوع مطالبه وجه ۴۰ میلیارد تومان ناشی از اختلاف ملکی در جریان بود، با تلاش و پیگیری اعضای شعبه ۱۲ و با توافق در پرداخت پنج میلیارد تومان با سازش و مصالحه بین طرفین، مختومه شد.

وی افزود: این پویش با هدف ترویج فرهنگ عفو و گذشت و همدلی و کاهش تنش‌های اجتماعی راه‌اندازی شده و از مردم و شاکیان دعوت می‌شود تا با یاد و حرمت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت، طعم خوش بخشش و گذشت را تجربه کنند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ضمن قدردانی از اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول، بیان داشت: فلسفه وجودی شورا‌های حل اختلاف ایجاد آرامش و ترویج و توسعه اصلاح ذات البین و فرهنگ صلح وسازش در جامعه است.