به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سخنران مراسم حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به فرمایشات قرآن کریم گفت: شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند، اما درک جایگاه آنان برای ما ممکن نیست. نصرت و یاری دین خدا تنها در سایه یاری ولی خدا ممکن است و این همراهی می‌تواند با مال، زبان یا حتی جان انجام شود.

سید حسن‌پور با تأکید بر اینکه ظلم پایدار نیست و نابودی رژیم‌های ستمگر وعده قطعی الهی است افزود: باید قوت‌ها و ظرفیت‌های جامعه را دید و به آینده امیدوار بود؛ همان نگاهی که آموزه‌های مهدوی بر آن تأکید دارند.

وی با اشاره به نقش علم و روشنگری در نهضت‌های ائمه اطهار(ع) و ذکر نمونه‌هایی از دوران امام صادق(ع) و قیام عاشورا خاطرنشان کرد: زمانی که علم و سخن گفتن کفایت نکند، نوبت به خون دادن و ایثار جان می‌رسد؛ همان‌گونه که سیدالشهدا(ع) انجام دادند.

حجت‌الاسلام‌ موسوی در پایان اظهار داشت: این یادواره‌ها آثار و برکات بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی دارد. حضور در این مجالس، پیمان دوباره با شهدا و اعلام انزجار از ظالمان و ستمگران روزگار است. ما می‌خواهیم به شهدا بگوییم شما تنها نیستید و ما پشت سرتان ایستاده‌ایم.

این مراسم با قرائت فاتحه، ذکر صلوات بر روح مطهر شهیدان و تأکید بر استمرار راه آنان در دفاع از مظلومان عالم به پایان رسید.