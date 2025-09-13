چهاردهمین یادواره شهدای منطقه نوکندکا قائمشهر، ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با حضور پرشور مردم شهیدپرور وخانواده معظم شهدا در روستای رکابدارکلا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سخنران مراسم حجتالاسلام موسوی با اشاره به فرمایشات قرآن کریم گفت: شهدا زندهاند و نزد پروردگارشان روزی میخورند، اما درک جایگاه آنان برای ما ممکن نیست. نصرت و یاری دین خدا تنها در سایه یاری ولی خدا ممکن است و این همراهی میتواند با مال، زبان یا حتی جان انجام شود.
سید حسنپور با تأکید بر اینکه ظلم پایدار نیست و نابودی رژیمهای ستمگر وعده قطعی الهی است افزود: باید قوتها و ظرفیتهای جامعه را دید و به آینده امیدوار بود؛ همان نگاهی که آموزههای مهدوی بر آن تأکید دارند.
وی با اشاره به نقش علم و روشنگری در نهضتهای ائمه اطهار(ع) و ذکر نمونههایی از دوران امام صادق(ع) و قیام عاشورا خاطرنشان کرد: زمانی که علم و سخن گفتن کفایت نکند، نوبت به خون دادن و ایثار جان میرسد؛ همانگونه که سیدالشهدا(ع) انجام دادند.
حجتالاسلام موسوی در پایان اظهار داشت: این یادوارهها آثار و برکات بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی دارد. حضور در این مجالس، پیمان دوباره با شهدا و اعلام انزجار از ظالمان و ستمگران روزگار است. ما میخواهیم به شهدا بگوییم شما تنها نیستید و ما پشت سرتان ایستادهایم.
این مراسم با قرائت فاتحه، ذکر صلوات بر روح مطهر شهیدان و تأکید بر استمرار راه آنان در دفاع از مظلومان عالم به پایان رسید.